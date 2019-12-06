2019-12-06T17:06:43+03:00
Происшествия

В Подмосковье отец три года насиловал дочь, а мачеха закрывала на это глаза

Сейчас девочка в больнице, а родителям грозит уголовная ответственность
Елена АКИМОВА
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Под Москвой отец три года насиловал дочь на глазах у новой женыПод Москвой отец три года насиловал дочь на глазах у новой женыФото: Михаил ФРОЛОВ
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На севере Московской области следователи пытаются разобраться в непростой ситуации, которая сложилась в одной из семей. 15-летняя студентка техникума пожаловалась сотрудникам опеки, что отец вот уже три года насилует ее. На этом ужасы не закончились, выяснилось, что о порочной связи знала мачеха, но предпочитала закрывать на это глаза.

Первый кошмар в жизни пострадавшей случился, когда ей было 12 лет. К тому времени родную мать девочки лишили родительских прав за пьянство, а отец привел домой новую женщину.

Семья пыталась вести пристойный образ жизни, хотя алкоголь в квартире не переводился. В какой-то момент 38-летний отец предложил дочке поиграть в одну игру – это был первый раз, когда мужчина надругался над ней.

Дальше ситуация стала нормой, причем не только для насильника, но и для мачехи – она несколько раз заставала пару в постели, но не спешила сообщать в полицию.

Вся история не могла не отражаться на девочке, она была нелюдима и училась довольно посредственно. В какой-то момент терпение студентки закончилось, она обратилась за помощью, а вскоре к ситуации подключились сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас пострадавшая лежит в больнице. Ей пытаются подобрать приемных родителей.

— В настоящее время подозреваемый задержан. Будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела следователями также будут изучены условия, в которых проживала девочка, — рассказала mk.ru старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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