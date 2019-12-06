2019-12-06T18:27:33+03:00
Общество

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки c законом об «умных счётчиках»

По словам спикера, Министерство энергетики России не делает ничего для автоматизации учета электроэнергии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Спикер Совета Федерации назвала Грузию «безответственным членом международного сообщества». Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФСпикер Совета Федерации назвала Грузию «безответственным членом международного сообщества». Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости административного наказания для министра энергетики России Александра Новака и его заместителя из-за задержки с реализацией закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

«Закон приняли - ура. И что происходит дальше? (…) Ничего не делается Министерством энергетики РФ, вообще ничего. Я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание», - сказала спикер.

Матвиенко заявила, что по данному закону ничего не сделано, и ни один нормативный акт выпущен. В добавок она назвала все это «безответственностью» и «безобразием».

По словам спикера, административное наказание необходимо для того, чтобы другие «начали хотя бы бояться».

Напомним, закон о развитии интеллектуальных систем учета электрической энергии, был подписан российским лидером Владимиром Путиным в конце 2018 года. Как писал сайт kp.ru, такая мера автоматизируют сбор данных с приборов учета. Таким образом абоненты не должны будут постоянно снимать данные со счетчиков. Также это снизит вероятность воздействия недобросовестных потребителей

ИСТОЧНИК KP.RU

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