На московской стройке нашли предметы, похожие на снаряды семидесятилетней давности
На стройплощадке на юго- востоке Москвы рабочие сделали опасную находку. Они обнаружили семь предметов, которые внешне похожи на снаряды семидесятилетней давности - времен Великой Отечественной войны. На место выехали сотрудники экстренных служб и саперы.
- На строительной площадке возле дома 72, на улице Люблинская найдены семь предметов, похожих на снаряды, - сказал представитель экстренных служб РИА Новости.
По словам собеседника агенства, место опасной находки оцеплено, вызваны саперы.
Для Москвы подобные находки не редкость. Ранее сайт kp.ru писал, что у здания спортивной школы во время работы коммунальных служб рабочие нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Тогда пришлось эвакуировать более двухсот детей и тренеров.
ИСТОЧНИК KP.RU