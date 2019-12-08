2019-12-08T00:39:52+03:00
Общество

На московской стройке нашли предметы, похожие на снаряды семидесятилетней давности

Саперы предположили, что они лежат там со времен Великой Отечественной войны
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Москве нашли что-то, похожее на снаряды времен Великой Отечественной войныВ Москве нашли что-то, похожее на снаряды времен Великой Отечественной войны
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На стройплощадке на юго- востоке Москвы рабочие сделали опасную находку. Они обнаружили семь предметов, которые внешне похожи на снаряды семидесятилетней давности - времен Великой Отечественной войны. На место выехали сотрудники экстренных служб и саперы.

- На строительной площадке возле дома 72, на улице Люблинская найдены семь предметов, похожих на снаряды, - сказал представитель экстренных служб РИА Новости.

По словам собеседника агенства, место опасной находки оцеплено, вызваны саперы.

Для Москвы подобные находки не редкость. Ранее сайт kp.ru писал, что у здания спортивной школы во время работы коммунальных служб рабочие нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Тогда пришлось эвакуировать более двухсот детей и тренеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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