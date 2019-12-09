Эксперт предупредил о необходимости аккуратного перехода на электронные договоры продажи авто

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-09T14:56:50+03:00

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Сделки по купле-продаже автомобилей хотят перевести в электронную форму. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Кананаев отметил, что осуществлять этот переход необходимо с осторожностью, учитывая все нюансы.

«Я не против, нужно развивать, потому что за этим будущее, но аккуратно, параллельно, чтобы не было перекосов», — цитирует эксперта телеканал «360».

При этом Кананаев добавил, что при переходе на электронный договор речь идет не о специальном приложении для проведения сделок, а, скорее, о новой опции на сайте госуслуг.

При этом эксперт выразил опасения, что в случае перехода на электронный формат, может возникнуть проблема роста количества утечек персональных данных.

«Чуть ли не каждый месяц то в одном банке, то в другой системе данные почему-то исчезают или становятся доступными в открытых сервисах. Поэтому, я думаю, людей больше такое волнует», — отметил специалист.

Напомним, ранее стало известно, что министерство цифрового развития и коммуникаций совместно с МВД готовит новое приложения для оформления электронного договора купли-продажи автомобилей, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU