2019-12-09T16:43:24+03:00
Общество

Зимний сезон на курорте «Роза Хутор» стартует на неделю раньше

Благодаря подходящей погоде кататься в Сочи можно будет уже с 13 декабря
Ирина СУХАНОВА
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На курорте «Роза Хутор» найдется немало интересного и для взрослых, и для детей.На курорте «Роза Хутор» найдется немало интересного и для взрослых, и для детей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Природа в этом году благоволит к горнолыжникам: благодаря подходящим погодным условиям сезон катания 2019/ 2020 на курорте «Роза Хутор» начнется уже 13 декабря — на неделю раньше намеченной даты. При этом праздник в честь открытия сезона пройдет на курорте, как и планировалось, 21 декабря.

В течение недели, до 19 декабря, на курорте будет действовать спецтариф «Первый снег» на ски-пассы. Однодневный ски-пасс обойдется любителям горнолыжного спорта в 1950 рублей.

Праздник в честь открытия горнолыжного сезона станет одним из самых ярких событий этой зимы: гостей курорта 21 декабря ждет масштабная развлекательная программа. Вход на праздник будет свободным, все мероприятия пройдут с 11:00 до 20:00. По традиции зимний сезон торжественно откроет бургомистр «Роза Хутор» - известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева. На главной сцене курорта пройдет концерт с участием «Саксофонистов Сантаклаусов» и барабанное шоу. Прекрасные лыжницы наверняка оценят показ горнолыжной моды , а любители интерактивных развлечений — танцевальный флешмоб, к которому пригласят присоединиться всех желающих.

Завершится вечерняя программа концертом на открытом воздухе: свои хиты для гостей курорта исполнит популярная группа Burito. Кульминацией вечера станет праздничный салют.

В день открытия горнолыжного сезона «Роза Хутор» презентует гостям новинку этой зимы - RosaQuest. Каждые выходные гости курорта смогут не только кататься, но и принимать участие в квесте, выигрывая призы. В такой игровой форме туристы смогут лучше познакомиться со всеми возможностями, которые предлагает своим гостям «Роза Хутор».

В этом году благодаря появлению единого ски-пасса туристы смогут исследовать 177 километров трасс. К началу сезона на курорте улучшили горнолыжную зону и открыли специальные программы: «Рассвет на трассе» (с 6:30), «Раннее открытие» (с 7:30) и «Катание под звездами» (с 19:00 до 23:00).

Детей и взрослых ждет много развлечений и вне горнолыжных склонов. В Ледовом дворце курорта откроется семейный каток «Пингвиния». Для самых маленьких гостей работает развлекательный центр «Корпорация шалостей»: в нем есть батутный парк, скалодром, сухой аквапарк, детский лабиринт и образовательная мультимедийная зона. Ребят постарше ждут в Музее археологии: здесь к новому сезону подготовили образовательные программы и мастер-классы.

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