СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-09T17:03:22+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения в 2020 году. Она обойдётся более, чем в 30 млрд рублей. Глава правительства сообщил об этом на совещании с вице-премьерами сегодня, 9 декабря.

- У нас предстоит Всероссийская перепись населения, я подписал решение о ее проведении. Это постановление об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году, - передаёт слова Медведева ТАСС.

Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября будущего года. Для труднодоступных регионов срок переписи увеличен и начнётся 1 апреля, а закончится 20 декабря. Бюджет, выделенные на её проведение, составляет 33 млрд рублей, из которых 6,7 уйдут на планшеты, с помощью которых будут проводить перепись. Предварительные результаты переписи будут известны в апреле 2021 года, а окончательные - в 2022 году.

На сайте kp.ru есть подробный путеводитель по переписи 2020 года с ответами на вопросы о том, как она будет проходить и зачем она нужна.

ИСТОЧНИК KP.RU