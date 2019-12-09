Александр Моор, глава Тюменской области: «Время от времени набор конкурентных преимуществ надо оценивать заново»

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-09T17:45:07+03:00

Сергей Афонцев считает, что оптимальным для Тюменской области станет использование производственных мощностей в сфере переработки нефти и газа. При этом необходимо развивать человеческий капитал.

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9 декабря в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева прошли Губернаторские чтения, которые состоят из серии публичных выступлений ведущих экономистов, социологов и политологов России. Открывая встречу, глава области Александр Моор отметил, что перед регионом стоят новые вызовы.

«В нынешней непростой обстановке нужно искать второе дыхание, - сообщил он. - Губернаторские чтения – тюменская традиция, которая обращена в будущее. Партнером и спонсором этого мероприятия стала корпорация «СИБУР». Вхождение этого нефтехимического гиганта в проект показывает, что треугольник «власть – бизнес – общество» приобрел новую устойчивость.

С ключевым докладом на Губернаторских чтениях выступил доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Сергей Афонцев, который нередко консультирует руководство российских регионов по вопросам конкурентных преимуществ.

«Оптимальным для Тюменской области станет использование производственных мощностей в сфере переработки углеводородного сырья, созданных в рамках советской стратегии «Превращения Тюменской области из нефтегазодобывающей в нефтегазоперерабатывающую» и ее современной «реинкарнации» – так называемый тобольский кластер, - отметил эксперт. - При этом необходимо учесть возможности роста инвестиционного и потребительского спроса на базе доходов, генерируемых в сфере добычи и переработки углеводородного сырья. При создании кластерных либо территориально-распределенных комплексов производств необходимо оценить потенциал развития человеческого капитала.

Политики, бизнесмены, ученые и студенты, члены Общественной палаты, журналисты смогли задать лекторам вопросы и высказаться. Обмен мнениями о конкурентных преимуществах занял несколько часов, и, как уверен губернатор Тюменской области, к этому вопросу нужно обращаться постоянно на разных площадках.

- Время от времени набор конкурентных преимуществ надо оценивать заново и лучше свежим, независимым, профессиональным взглядом, - резюмировал Александр Моор. - Учитывая полученную информацию, уверен, что всем тюменским сообществом мы сможем ответить на актуальные вызовы современности и собственными силами начнем создавать будущее.