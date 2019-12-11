2019-12-10T18:31:35+03:00
Экономика

Диагностикой труб в Ленинградской области займутся инновационные роботы

Умные машины помогут выявлять дефекты и оперативно справляться с прорывами
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Бороться с дефектами коммунальных трубопроводов в Ленинградской области будут с помощью искусственного интеллекта. Правительство 47 региона собирается приобрести инновационный роботизированный комплекс, аналог которого сложно найти не только в нашей стране, но и за рубежом. Создали умную машину российские инженеры из компаний «Гидролекс» и «СПбГУ Дайнемикс».

Свои разработки ученые представили 10 декабря в Доме правительства Ленинградской области. На встрече с Губернатором 47 региона Александром Дрозденко они рассказали о преимуществах ноу-хау. Современный комплекс оснащен комбинированными электро-магнитнымиакустическими сенсорами. Они без труда находят место прорыва трубы, а также распознают другие повреждения. Например, коррозию или проблемы со сварочными соединениями. Это позволит повысить качество диагностики, предотвратить аварии и эффективно планировать ремонт магистральных сетей.

- У машины есть шесть ног, шесть колес, оснащенных современными моторами. Главная особенность – возможность проверять все возможные элементы трубопровода. Проходить через отводы, через переходы. Такого на сегодняшний день не умеет ни один робот, - рассказал генеральный директор «СПбГУ Дайнэмикс» Дмитрий Грохольский. – Также машина умеет анализировать дефекты. Точность оценки очень высокая. Вся информация предается в режиме реального времени. Роботом управляет интеллектуальная система. Это сложное программное обеспечение, которое при поворотах способно задавать скорость вращения каждого колеса.

Комплексы, которые будут применяться в Ленинградской области, инженеры создадут специально для региона. Александр Дрозденко поручил специалистам комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и ГУП «Леноблводоканал» разработать техническое задание.

- Учитывая, что продукт уникальный, мы рассчитываем, что по итогам проведения конкурсных процедур мы заключим соглашение о проведении научно-технических разработок, технических испытаний и внедрение диагностического комплекса уже в системе инженерного хозяйства Ленинградской области, - подчеркнул Александр Дрозденко. – У нас далеко идущие планы. Мы хотим, чтобы производство было размещено в нашем регионе. Готовы дать для этого определенные преференции. Это не только льготы по налогам, но и финансирование других научных разработок.

Планируется, что техзадание будет готово к февралю. Тогда же планируется заключить контракт. Еще около полугода ученые потратят на разработку устройства по заданным требованиям.

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@TrueKPRU
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