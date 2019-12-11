2019-12-11T13:58:42+03:00
Общество

В ВШЭ рассказали, как россиянам получить справедливую зарплату

Эксперт прокомментировал результаты соцопроса
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперты прокомментировали возможность поднятия зарплаты до 50 тысяч рублейЭксперты прокомментировали возможность поднятия зарплаты до 50 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Более трети опрошенных россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей. Такой ежемесячный доход устроил был 35% населения. Доктор экономических наук, профессор, первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон назвал притязания россиян на более высокий уровень дохода справедливыми, но добавил, что осуществить это невозможно.

«Разумеется, люди имеют право ожидать более высокой зарплаты и более высокого уровня жизни. […] Вместе с тем, эти ожидания в ближайшее время, к сожалению, не могут быть реализованы. Наш валовой внутренний продукт на душу населения в разы ниже, а это в свою очередь определяется более низкой производительностью труда. Поэтому запрос, о котором мы говорим, немедленно реализован быть не может», - цитирует эксперта ИА НСН.

Якобсон добавил, что доходы в нашей стране распределяются не равномерно, поэтому если перераспределить их в пользу малообеспеженных граждан, можно улучшить положение. Однако даже это не поможет поднять доход до 50 тысяч рублей для всех россиян, уверен эксперт. Чтобы улучшить ситуацию необходим рост производительности и рост экономики.

Напомним, ранее результаты соцопроса показали, что большая часть россиян возмущена разницей в доходах. Подавляющее число респондентов выразили мнение, что государство должно принять меры, чтобы сократить разницу между доходами богатых и бедных, передает сайт argumenti.ru.

Россияне назвали размер справедливой заработной платы.По мнению жителей России минимальный уровень дохода должен быть не ниже 50 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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