К берегам Японии прибило пропавший в октябре российский катер
У берегов японского острова Хоккайдо обнаружили российский катер, который пропал в Приморье полтора месяца назад. Людей на борту лодки не было. Информация о находке передана в Росморречфлот Морским координационным спасательным центром соседней страны.
"КП-Владивосток" писала, что шестиметровый катер пропал вечером 26 октября. Шестеро мужчин вышли на нем в залив Владимир в Приморье, чтобы наловить окуней. Рыбаки отзвонились женам, а через три часа связь пропала. На берегу так и остались машины пропавших мужчин, разбитый лагерь и продукты.
Родные рыбаков готовы были отдать миллион рублей тому, кто вернет их близких домой. В начале ноября самолет-амфибия засекла дрейфующую в море перевернутую лодку, однако оказалось, что этот не тот катер, который искали в Приморье. Его обнаружили лишь сейчас сотрудники береговой охраны Японии.
"Экипаж на борту не обнаружен", - цитирует ТАСС пресс-службу Росморречфлота.
ИСТОЧНИК KP.RU