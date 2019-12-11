К берегам Японии прибило пропавший в октябре российский катер

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-11T14:33:42+03:00

Родные и близкие рыбаков до последнего верили, что они вернутся Фото: Предоставлено героем публикации

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У берегов японского острова Хоккайдо обнаружили российский катер, который пропал в Приморье полтора месяца назад. Людей на борту лодки не было. Информация о находке передана в Росморречфлот Морским координационным спасательным центром соседней страны.

"КП-Владивосток" писала, что шестиметровый катер пропал вечером 26 октября. Шестеро мужчин вышли на нем в залив Владимир в Приморье, чтобы наловить окуней. Рыбаки отзвонились женам, а через три часа связь пропала. На берегу так и остались машины пропавших мужчин, разбитый лагерь и продукты.

dps__vl Катер нашли, но людей на борту не было

Родные рыбаков готовы были отдать миллион рублей тому, кто вернет их близких домой. В начале ноября самолет-амфибия засекла дрейфующую в море перевернутую лодку, однако оказалось, что этот не тот катер, который искали в Приморье. Его обнаружили лишь сейчас сотрудники береговой охраны Японии.

"Экипаж на борту не обнаружен", - цитирует ТАСС пресс-службу Росморречфлота.

ИСТОЧНИК KP.RU