Кит Харингтон прокомментировал свое номинирование на "Золотой глобус"

СЕГОДНЯ 03:05 2019-12-12T03:05:32+03:00

Он стал единственных актером из "Игры престолов", который стал претендентом на премию

Изменить размер текста: A A

Кит Харингтон прокомментировал свое номинирование на престижную премию "Золотой глобус". Он стал единственным актером из "Игры престолов", который стал претендентом на премию.

- Я не ожидал, что меня номинируют. Я думал, что сам сериал выдвинут на премию, я был дома, учил слова, и тут мне позвонили мои агенты и сообщили эту новость. Это был прекрасно и неожиданно, - цитирует исполнителя роли Джона Сноу NME.

Актер выразил благодарность Голливудской ассоциации иностранной прессы за номинацию. Премия "Лучший актер в драматическом телесериале" - первая номинация на «Золотой глобус» Харингтона.

Помимо него на это звание претендуют Брайан Кокс из сериада "Наследники", Рами Малек, снявшийся в "Мистер Робот". А также Тобайас Мензис за роль принца Филиппа в сериале "Корона" и звезда сериала "Поза" Билли Портер.

ИСТОЧНИК KP.RU