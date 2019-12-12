Джабаров прокомментировал слова немецкого депутата о «капитуляции» Германии перед США

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-12T11:55:51+03:00

В Совфеде считают, что такие заявления говорят о нестабильной ситуации внутри страны

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление немецкого депутата, официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что Германия «капитулировала» перед США по вопросам «Северного потока — 2». Сенатор отметил, что Америка ведет нечестную игру по отношению к европейцам.

«За приостановку «Северного потока — 2» идёт абсолютно бесчестная борьба. Американцы выкручивают руки своим европейским партнёрам с тем, чтобы они вышли из проекта. Тем не менее газопровод будет реализован. Что касается этого громкого заявления представителя немецкой оппозиции, я бы относился к нему спокойно. Германия не спешит предавать свои интересы и капитулировать перед американцами», — цитирует Джабарова RT.

При этом сенатор добавил, что заявление Котре говорит о внутренней разрозненностив Германии.

Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» заявил, что правительство ФРГ во главе с Ангелой Меркель больше не может отстаивать интересы страны и даже представлять их, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU