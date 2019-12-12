Госдума одобрила закон об улучшении условий содержания под стражей женщин с детьми

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-12T15:20:02+03:00

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В третьем чтении Госдума России принял закон об улучшении условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых беременных женщин или матерей с ребенком в возрасте до трех лет.

Документ является поправкой к Федеральному закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и предусматривает раздельное содержание матерей от других подозреваемых и обвиняемых. Кроме того, по дополнительным санитарным нормам должно быть выделено не менее 4 кв. метров на каждого ребенка в возрасте до трех лет, если он находится в камере вместе с матерью.

Автором инициативы является председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам председателя профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, такая гуманная мера будет способствовать исправлению заключенных.

Напомним, ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов просил отпустить женщин с детьми из СИЗО во время разбирательств в арбитражных судах. Двадцати заключенных-предпринимательниц с детьми направили ему коллективное письмо с мольбой о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU