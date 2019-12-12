2019-12-12T16:13:24+03:00
Общество

Россию накроет «волна холода»

Синоптик рассказал, каким регионам придется труднее всего
Елена АКИМОВА
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Синоптики предупреждают, что на Россию надвигается "волна холода", но когда она дойдет - пока не ясноСиноптики предупреждают, что на Россию надвигается "волна холода", но когда она дойдет - пока не ясноФото: Иван ПРОХОРОВ
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На Россию надвигается «волна холода». Перепады температур ждут сразу в нескольких регионах. О том, куда придет похолодание, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Резкие перепады температур будут фиксироваться в Западной и Восточной Европе, европейской части России и Западной Сибири. В

В Москве столбики термометров могут опуститься до -25 градусов по Цельсию. Но пока конкретных сроков, когда стоит начинать утепляться, нет.

- В прогнозах на короткие и средние сроки мы можем точно описывать погодные условия. Это семь, иногда десять суток. Но при прогнозировании на более долгий срок невозможно в деталях описать динамику погодных явлений. Мы прогнозируем, что температурный фон этой зимой будет около или выше нормы, - комментирует ИА «НСН» Роман Вильфанд.

Он отметил, что зима 2019-2020 будет достаточно теплой и комфортной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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