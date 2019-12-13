В Ленобласти до 1 февраля отменили плату за вывоз мусора в частном секторе, где отсутствуют контейнерные площадки

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-13T10:59:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области до 1 февраля 2020 года приостановлено начисление платы за вывоз мусора для тех поселений с индивидуальной жилой застройкой, где отсутствуют контейнерные площадки и фактически услуга не оказывается. Такое распоряжение отдал губернатор Александр Дрозденко по итогам совещания, прошедшего 11 декабря. Глава региона поручил разобраться с системой начисления платы владельцам частных домов Ленобласти и составить актуальный реестр контейнерных площадок, чтобы исключить возможность начисления платы в случае, если услуга фактически не оказывается.

Эта мера стала ответной реакцией на жалобы жителей частного сектора. Во время встречи с губернатором и. о. начальника областного управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов сообщил: региональный оператор (АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области») неправомерно выставил счета за вывоз мусора жильцам ряда поселений. Не было учтено заключены ли уже договоры на обслуживание, и есть ли на территории муниципалитетов контейнерные площадки.

Александр Дрозденко дал распоряжение приостановить начисление платы за вывоз мусора для таких поселений до 1 февраля. За это время региональный оператор совместно с властями муниципалитетов и контролирующими организациями составит актуальный список домовладений и контейнерных площадок. Если в населенных пунктах нет контейнерных площадок, то плата за вывоз мусора с жителей взиматься не будет. А все ранее выставленные платежи будут сняты.

- За цифрами нужно всегда видеть людей, четко представлять себе: а что должен испытать человек, получающий перед новогодними праздниками квитанцию, в которой с него требуют плату за вывоз мусора, да еще на год вперед, при том, что контейнерной площадки в его деревне нет, и сроду не было, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Так можно дискредитировать любое начинание. Реформа обращения с ТКО должна служить людям, обеспечивать современные подходы к утилизации мусора, и начинаться не с квитанций, а с конкретных дел по установке контейнеров и заключению договоров.

По поручению главы региона к проверке подключился профильный комитет: он изучит работу регионального оператора.