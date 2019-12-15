Партию «Яблоко» возглавил Николай Рыбаков

СЕГОДНЯ 02:25 2019-12-15T02:35:33+03:00

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Новым председателем «Яблоко» стал Николай Рыбаков, который ранее занимал пост зампреда партии. Как сообщает ТАСС, избрание состоялось на съезде партии. За Рыбакова проголосовали 69 делегатов съезда. Эмилия Слабунова , которая возглавлял «Яблоко» с 2015 по 2019 год, набрала 19 голосов, это третье место по результатам голосования.

Председателя выбирают на срок четыре года. Один и тот же человек не может быть председателем два срока подряд.

- Вы даете нам учиться и развиваться, открываете нам дорогу в будущее. Спасибо вам, Григорий Алексеевич. Я хотел поблагодарить вас за стойкость и возможность работать вместе с вами, - поблагодарил Григория Явлинского Рыбаков.

Явлинский не выдвигался на должность председателя, потому что с 2000 по 2008 уже возглавлял партию два срока подряд.

Рыбаков после назначения пообещал "не подвести" и пожелал однопартийцам "быть востребованными". Рыбаков известен не только как политик, но и как эколог - в 2008-2015 годах он возглавлял российское представительство международной экологической организации «Беллона».

ИСТОЧНИК KP.RU