Партию «Яблоко» возглавил Николай Рыбаков
Новым председателем «Яблоко» стал Николай Рыбаков, который ранее занимал пост зампреда партии. Как сообщает ТАСС, избрание состоялось на съезде партии. За Рыбакова проголосовали 69 делегатов съезда. Эмилия Слабунова , которая возглавлял «Яблоко» с 2015 по 2019 год, набрала 19 голосов, это третье место по результатам голосования.
Председателя выбирают на срок четыре года. Один и тот же человек не может быть председателем два срока подряд.
- Вы даете нам учиться и развиваться, открываете нам дорогу в будущее. Спасибо вам, Григорий Алексеевич. Я хотел поблагодарить вас за стойкость и возможность работать вместе с вами, - поблагодарил Григория Явлинского Рыбаков.
Явлинский не выдвигался на должность председателя, потому что с 2000 по 2008 уже возглавлял партию два срока подряд.
Рыбаков после назначения пообещал "не подвести" и пожелал однопартийцам "быть востребованными". Рыбаков известен не только как политик, но и как эколог - в 2008-2015 годах он возглавлял российское представительство международной экологической организации «Беллона».
ИСТОЧНИК KP.RU