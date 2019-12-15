Ленинградская область дарит жителям новогодние елки

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-15T16:30:12+03:00

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В Ленинградской области стартовала ежегодная предновогодняя акция: любой житель региона может бесплатно получить в подарок елочку для своего домашнего праздника. Получить зеленую красавицу можно в одном из лесничеств области. Один человек может увезти с собой не более одного деревца высотой до 3 метров.

- Для этого необходимо определить, в каком лесничестве удобнее произвести заготовку новогодней ели, - рассказали «КП» в пресс-службе правительства Ленинградской области. - При обращении в лесничество нужно предъявить документ, удостоверяющий личность (например, паспорт – Ред.), заключить договор и выбрать дерево на лесном участке, указанном в договоре.

Ежегодно в лесничествах региона раздают деревца, которые растут на участках, предназначенных для сплошной вырубки – по линейными объектам или обочинам дорог. Такие делянки есть во всех лесничествах Ленинградской области, но самыми посещаемыми традиционно оказываются хозяйства, расположенные вокруг Санкт-Петербурга. Это Всеволожское, Гатчинское, Кировское, Ломоносовское и Тосненское лесничества.

В прошлом году у ленинградцев также была возможность бесплатно получить в лесничестве елочку к празднику. В новогодние праздники 2018 года ею воспользовались более 32 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU