2019-12-16T06:59:25+03:00
Общество

Рекрутеры рассказали о самых востребованных профессиях 2020 года

По данным экспертов, в предстоящем году 25% работодателей намерены поднять зарплату своим сотрудникам
Мария ИГНАТЬЕВА
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Рекрутеры рассказали о самых востребованных профессиях 2020 годаРекрутеры рассказали о самых востребованных профессиях 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рекрутеры провели исследование и выяснили, как специалисты среди массовых профессий станут самыми востребованными в 2020 году. По их данным, спрос будет на водителей, официантов, курьеров и продавцов, поваров и плотников.

Что касается узкоквалифицированных работников, то востребованы будут специалисты по таргетированной и контекстной рекламе, программисты, высококвалифицированные инженерно- технические специалисты, а также SMM и SEO- специалисты, разработчики мобильных приложений, аналитики Big Data и тестировщики.

Также в исследовании портала по поиску работы Работа.ру говорится, что около 25% российских компаний планируют в 2020 году повысить зарплату для своих сотрудников. К примеру, в сфере IT по рынку этот рост составит примерно 10-12%. Отмечается, что компании из сфер ретейла, производства и строительства также поднимут оплату труда сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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