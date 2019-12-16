2019-12-16T12:06:10+03:00
Политика

Спецназ вооружат бесшумными автоматами

Первую партию оружия получат в 24-й бригаде в Новосибирске
Елена АКИМОВА
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Спецназ получи современное бесшумное оружиеСпецназ получи современное бесшумное оружиеФото: Минобороны РФ
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Спецназ вооружат бесшумными автоматами. Профессионалы уже окрестили АСМ, который является модернизированной версией оружия «Вал», «бесшумной смертью».

Первую партию новинок ждут в 24-й бригаде в Новосибирске. Здесь проведут полномасштабные испытания и если оружие зарекомендует себя с лучшей стороны, то будет принято на вооружение.

Благодаря техническим особенностям, при стрельбе даже на расстоянии в несколько метров звук почти не слышен. Мощность оружия очень высока и позволяет пробить почти любой бронежилет. Благодаря данным характеристикам оружие может стать незаменимым во время проведения спецопераций.

— С новыми автоматами будут работать профессионалы. Любое беззвучное оружие в отличии от обычного стрелкового имеет меньшую кучность боя, дальнобойность и скорость полета пули. В тылу врага оно будет незаменимо, тот случай, когда нужно действовать быстро и бесшумно, - комментирует «Известиям» зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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