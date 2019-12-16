Спецназ вооружат бесшумными автоматами
Спецназ вооружат бесшумными автоматами. Профессионалы уже окрестили АСМ, который является модернизированной версией оружия «Вал», «бесшумной смертью».
Первую партию новинок ждут в 24-й бригаде в Новосибирске. Здесь проведут полномасштабные испытания и если оружие зарекомендует себя с лучшей стороны, то будет принято на вооружение.
Благодаря техническим особенностям, при стрельбе даже на расстоянии в несколько метров звук почти не слышен. Мощность оружия очень высока и позволяет пробить почти любой бронежилет. Благодаря данным характеристикам оружие может стать незаменимым во время проведения спецопераций.
— С новыми автоматами будут работать профессионалы. Любое беззвучное оружие в отличии от обычного стрелкового имеет меньшую кучность боя, дальнобойность и скорость полета пули. В тылу врага оно будет незаменимо, тот случай, когда нужно действовать быстро и бесшумно, - комментирует «Известиям» зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.
ИСТОЧНИК KP.RU