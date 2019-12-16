Минэку предложили ряд мер, чтобы повысить уровень доверия к силовикам

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-16T15:22:03+03:00

Минэкономразвития рассмотрит варианты, как можно поднять уровень доверия к силовикам

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Представители бизнес-объединений и Следственный комитет направили в Минэкономразвития предложения, которые помогут улучшить имидж правоохранителей и повысить доверие к работе силовиков.

Бизнесмены предлагают отменить статьи 193 и 193.1 УК РФ о нарушении валютного законодательства. По их мнению, они препятствуют экспорту и влекут для компаний неоправданные риски, которые значительно увеличивают себестоимость продукции.

В Торгово-промышленной палате сделали уверены, что положительное влияние окажет новая система оценки эффективности следственных органов. Представители объединения уверены, что если силовиков оценивать не по количеству дел, направленных в суд, а по объему, который приходится на одного следователя, то ситуация улучшится.

В Следственном комитете уверены, что нужно создавать положительный имидж правоохранителей в СМИ. Тогда уровень доверия возрастет автоматически.

А в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей пошли дальше и предлагают создать отдельный орган для расследования экономических преступлений, а еще повысить открытость рассмотрения дел в судах.

Отвечая на вопрос «Известий» о способах повысить доверие предпринимателей к правоохранительной системе, помощник президента Андрей Белоусов заявил, что для этого не нужно придумывать новые меры.

- Достаточно реализовать тот потенциал, который имеется. Укрепить доверие бизнеса к правоохранителям должна работа онлайн-омбудсмена или цифровой приемной, которую власти запустили два месяца назад, — сообщил он.

Речь о платформе для работы с обращениями предпринимателей «Забизнес.рф» — ресурсе, который принимает жалобы бизнесменов на давление и другие противоправные действия правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU