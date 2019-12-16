Как за каменной стеной: Мастиф несколько лет провожает маленькую хозяйку в школу
Этой маленькой школьнице не грозит никакая опасность, за ней вот уже несколько лет присматривает четвероногий друг. Огромный мастиф весь учебный год провожает девочку к школьному автобусу и встречает со школы.
Мама школьницы рассказывает, что традиционно английский мастиф сопровождает свою маленькую хозяйку и ее подружку. Убеждается, что девочка зашла в автобус и только после этого возвращается домой.
Трогательный ролик покорил сотни пользователей по всему миру. Фолловеры отмечают, что поступок собаки не оставит равнодушным абсолютно никого, пишет Ридус.
- Мастифы — это особая порода. Нежные великаны, - пишут в комментариях.
Многие уверены, что с такой нянькой ничего не страшно.
- Пес выглядит гигантом на фоне детей. Сначала я подумала, что это лошадь!, - смеются другие.
Особенно пользователей удивил тот факт, что пес не уходит домой до тех пор, пока автобус не тронется с места.
- Оуу, он подождал, пока закроются двери, прежде чем рвануть домой, - удивляются третьи.
Мастиф провожает девочку в школу.Мастиф провожает девочку в школу
ИСТОЧНИК KP.RU