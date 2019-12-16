Как за каменной стеной: Мастиф несколько лет провожает маленькую хозяйку в школу

СЕГОДНЯ 18:23 2019-12-16T18:23:15+03:00

Огромный мастиф провожает свою хозяйку в школу весь учебный год

Мама девочки уверяет, что домашний питомец исполняет свои обязанности весь учебный год

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Этой маленькой школьнице не грозит никакая опасность, за ней вот уже несколько лет присматривает четвероногий друг. Огромный мастиф весь учебный год провожает девочку к школьному автобусу и встречает со школы.

Мама школьницы рассказывает, что традиционно английский мастиф сопровождает свою маленькую хозяйку и ее подружку. Убеждается, что девочка зашла в автобус и только после этого возвращается домой.

Трогательный ролик покорил сотни пользователей по всему миру. Фолловеры отмечают, что поступок собаки не оставит равнодушным абсолютно никого, пишет Ридус.

- Мастифы — это особая порода. Нежные великаны, - пишут в комментариях.

Многие уверены, что с такой нянькой ничего не страшно.

- Пес выглядит гигантом на фоне детей. Сначала я подумала, что это лошадь!, - смеются другие.

Особенно пользователей удивил тот факт, что пес не уходит домой до тех пор, пока автобус не тронется с места.

- Оуу, он подождал, пока закроются двери, прежде чем рвануть домой, - удивляются третьи.

Мастиф провожает девочку в школу.Мастиф провожает девочку в школу

ИСТОЧНИК KP.RU