Производителей могут штрафовать за указание ложных ГОСТов
Производителей могут начать штрафовать за указание на упаковках недостоверных ГОСТов. Чиновники обсуждают возможность штрафовать за эту оплошность на сумму до 800 тыс. рублей, такие цифры прописаны в проекте Особенной части нового КоАП.
Чисто теоретически, сейчас тоже существует возможность наказать за несоответствие, это можно расценить как обман потребителей, но штрафы существенно ниже.
Проблема с «опечатками» в России очень велика. Еще в феврале глава Росстандарта предлагал ввести штраф за недостоверную маркировку, ведь почти треть этикеток несет информацию о стандартах, которые не соответствуют данной продукции.
Если нововведения будут утверждены, то штрафы для юридических лиц составят от 500–800 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — от 100–400 тыс. рублей, должностных лиц — от 20–50 тыс. рублей, пишет газета «Известия».
Данное нарушение является самым часто встречающимся среди производителей. Это создает риск для здоровья потребителя, уверен исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
— Мы поддерживаем данную идею, но вводить ее нужно осторожно. Вместе с усилением борьбы с некачественной продукцией, нужно актуализировать нормативно-правовую базу, - подчеркнул эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU