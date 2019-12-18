2019-12-18T16:39:20+03:00
Экономика

Производителей могут штрафовать за указание ложных ГОСТов

Суммы будут очень внушительные, до 800 тысяч рублей
Елена АКИМОВА
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Производителей могут штрафовать за неверные ГОСТы на товарахПроизводителей могут штрафовать за неверные ГОСТы на товарахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Производителей могут начать штрафовать за указание на упаковках недостоверных ГОСТов. Чиновники обсуждают возможность штрафовать за эту оплошность на сумму до 800 тыс. рублей, такие цифры прописаны в проекте Особенной части нового КоАП.

Чисто теоретически, сейчас тоже существует возможность наказать за несоответствие, это можно расценить как обман потребителей, но штрафы существенно ниже.

Проблема с «опечатками» в России очень велика. Еще в феврале глава Росстандарта предлагал ввести штраф за недостоверную маркировку, ведь почти треть этикеток несет информацию о стандартах, которые не соответствуют данной продукции.

Если нововведения будут утверждены, то штрафы для юридических лиц составят от 500–800 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — от 100–400 тыс. рублей, должностных лиц — от 20–50 тыс. рублей, пишет газета «Известия».

Данное нарушение является самым часто встречающимся среди производителей. Это создает риск для здоровья потребителя, уверен исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

— Мы поддерживаем данную идею, но вводить ее нужно осторожно. Вместе с усилением борьбы с некачественной продукцией, нужно актуализировать нормативно-правовую базу, - подчеркнул эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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