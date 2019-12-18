Полицейские задушили пьяного мужчину в подмосковном Серпухове

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-18T17:27:26+03:00

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Полицейские случайно задушили жителя подмосковного города Серпухов во время задержания. Мужчина был сильно пьян и ругался матом в общественном месте.

Сотрудники МВД заметили его во время патрулирования территории в воскресенье, 15 декабря. Буйного горожанина решили доставить в отдел для составления административного протокола и загрузили в служебную машину.

Уже возле здания управления МВД задержанному стало плохо. Полицейские вызвали скорую помощь, но прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть. Они сообщили, что мужчина скончался от механической асфиксии вследствие сдавления грудной клетки и живота.

"Сотрудниками полиции <...> были причинены телесные повреждения, в результате которых по неосторожности наступила смерть потерпевшего", - уточняется на сайте Следственного комитета РФ по Московской области.

По факту случившегося начато расследование. Назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Также следователи опрашивают свидетелей, проверяют записи с камер видеонаблюдения.

Сайт kp.ru писал, что этим летом пьяный полицейский до смерти избил 17-летнего подростка. Конфликт между правоохранителем и юношей возник в кафе села Локоть. От полученных травм парень впал в кому, а через пару недель скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU