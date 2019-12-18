Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами

18 Дек. 23:57 2019-12-19T00:12:19+03:00

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Все больше россиян предпочитают расплачиваться с помощью различных способов безналичных платежей, а не «живыми» деньгами. По данным Центробанка, еще в 2010 году 65% наших сограждан платили за покупки и услуги только наличными, совсем не пользуясь банковскими картами, а уже в 2018-м таких осталось только 6%.

Как показало исследование Банка России, в позапрошлом году тех, кто оплачивает товары и услуги в основном наличными, было 59%, а в прошлом их число сократилось до 37%. Большинству людей, предпочитающих купюры безналу, так просто привычнее – в этом признались 37% респондентов. Часть из них (27%) считает, что оплата «живыми» деньгами помогает контролировать свои расходы. 18% сказали, что банкноты и монеты охотнее принимают в магазинах, а 14% опрошенных уверены, что так безопаснее.

Приверженцы безналичной оплаты объясняют, что это позволяет им не носить с собой пачки купюр (58%), расплачиваться картой быстрее (36%), проще (36%), есть возможность получать скидки и бонусы, участвовать в акциях (28%), а также оплачивать товары и услуги дистанционно (24%).

При этом большинство опрошенных (70%) признались, что пока не могут совсем обойтись без наличных денег, и держат в своих кошельках определенную сумму – от 300 до 1000 рублей, передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746802" frameborder="0"></iframe> Мошенники нашли новый способ кражи с банковских карт.Будьте осторожны! Преступники изобрели новый способ мошенничества с банковскими картами. Они изображают из себя жертву!

ИСТОЧНИК KP.RU