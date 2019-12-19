Президент пошутил про перелеты на Камчатку: Я попадаю в категорию льготников

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-19T12:37:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о стоимости билетов на самолет до Камчатки во время пресс-конференции. Представительница СМИ их этого региона спросила, будут ли сокращать льготные программы для пассажиров, и если да, то не останется ли регион полностью отрезан от другой части страны. В заключение вопроса журналист добавила, не связано ли то, что президент давно не прилетал на Камчатку с официальным визитом, с тем, что цены на билеты высокие.

- Это не связано с ценами, потому что я попадаю в категорию льготников, - пошутил Владимир Путин. - С официальными визитами я езжу за границу. А по стране - это рабочие поездки. Камчатка для нас важный регион с точки зрения экономической, и с точки зрения военной - здесь находится стратегическая база ракетоносцев.

Президент подчеркнул, что отменять льготные программы не собираются, но важно обеспечить не только низкую стоимость авиабилетов до Камчатки, но и заниматься повышением уровня жизни и дохода населения.

- В целом надо добиваться роста дохода граждан. Пока доходы растут медленно, надо также добиваться снижения издержек при перевозке.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

ИСТОЧНИК KP.RU