2019-12-19T12:37:15+03:00
Политика

Президент пошутил про перелеты на Камчатку: Я попадаю в категорию льготников

Журналист задал вопрос о стоимости билетов на самолеты до Камчатки
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент отвечает на вопросы журналистовПрезидент отвечает на вопросы журналистовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о стоимости билетов на самолет до Камчатки во время пресс-конференции. Представительница СМИ их этого региона спросила, будут ли сокращать льготные программы для пассажиров, и если да, то не останется ли регион полностью отрезан от другой части страны. В заключение вопроса журналист добавила, не связано ли то, что президент давно не прилетал на Камчатку с официальным визитом, с тем, что цены на билеты высокие.

- Это не связано с ценами, потому что я попадаю в категорию льготников, - пошутил Владимир Путин. - С официальными визитами я езжу за границу. А по стране - это рабочие поездки. Камчатка для нас важный регион с точки зрения экономической, и с точки зрения военной - здесь находится стратегическая база ракетоносцев.

Президент подчеркнул, что отменять льготные программы не собираются, но важно обеспечить не только низкую стоимость авиабилетов до Камчатки, но и заниматься повышением уровня жизни и дохода населения.

- В целом надо добиваться роста дохода граждан. Пока доходы растут медленно, надо также добиваться снижения издержек при перевозке.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин считает, что пересматривать нацпроекты не нужно
Путин шуткой ответил украинскому журналисту на угрозу ввести танки Украины на Кубани
Симоньян попросила президента Эстонии не допускать ареста журналистов Sputnik
Путин считает процедуру импичмента против Трампа концом его правления
Путин назвал целесообразным строительство дороги между Чечней и Грузией
Путин считает, что Ленин был революционером, а не государственным деятелем
Путин: численность населения на Дальнем Востоке стремительно сокращается
Рейтинг Зеленского вновь начал расти
Путин: Украина сама признала, что ЛНР и ДНР существуют
"Язык не поворачивается": Путин не стал давать характеристику Зеленскому
В Жуковском экстренно сел самолет с отказавшим двигателем
Президент о запрете ВАДА: Это политическое решение
В Подмосковье женщина погибла при падении дерева
Путин рассказал, как можно повысить зарплаты медицинским работникам
«Страной года» года по версии The Economist стал Узбекистан
Путин призвал сделать "прозрачным" процесс вывоза и переработки мусора
Президент пошутил про перелеты на Камчатку: Я попадаю в категорию льготников
Путин: "Темпы роста температур в России в 2,5 раза выше, чем в среднем в мире"
Минспорта не признало танцы у шеста спортом
На столе Владимира Путина на Большой пресс-конференции суфлера нет
Сенатор объяснил, как новый статус навредит Трампу на выборах
Суд в Киеве обязал СБУ начать уголовное дело против Зеленского и правительства из-за закона о земле
Началась большая конференция Владимира Путина
Валенки и портрет на платке: Как журналисты подготовились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 году
В журнале Financial Times назвали Человеком года гендиректора Microsoft