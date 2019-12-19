2019-12-19T12:44:16+03:00
Политика

Путин рассказал, как можно повысить зарплаты медицинским работникам

По словам президента, способов несколько, и один из них может привести к росту инфляции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уровень зарплат в медицине выше, чем в других социальных сферах, но это усредненные цифры - главврачи могут иметь высокие оклады, а другие специалисты - низкие. Способов изменения ситуации несколько, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во-первых, можно изменить что-то внутри тарифа ОМС, но там уже нечего менять - 70% всей сумму идут на зарплаты. Если же увеличить тариф, то последствия лягут на всю экономику, что в конечном итоге приведет к удорожанию товаров и росту инфляции.

"Нужно избавиться от несправедливой дифференциации. Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада... нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам - за количество принятых больных, выездов", - сказал президент во время большой пресс-конференции.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Он подчеркнул, что этого недостаточно, и зарплаты необходимо поднимать вместе с экономикой, и пообещал выделить дополнительно 550 млрд рублей. Деньги пойдут на приведение в порядок фондов, закупку техники и строительство медицинских учреждений.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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