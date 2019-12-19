Путин рассказал, как можно повысить зарплаты медицинским работникам
Уровень зарплат в медицине выше, чем в других социальных сферах, но это усредненные цифры - главврачи могут иметь высокие оклады, а другие специалисты - низкие. Способов изменения ситуации несколько, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во-первых, можно изменить что-то внутри тарифа ОМС, но там уже нечего менять - 70% всей сумму идут на зарплаты. Если же увеличить тариф, то последствия лягут на всю экономику, что в конечном итоге приведет к удорожанию товаров и росту инфляции.
"Нужно избавиться от несправедливой дифференциации. Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада... нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам - за количество принятых больных, выездов", - сказал президент во время большой пресс-конференции.
15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ
Он подчеркнул, что этого недостаточно, и зарплаты необходимо поднимать вместе с экономикой, и пообещал выделить дополнительно 550 млрд рублей. Деньги пойдут на приведение в порядок фондов, закупку техники и строительство медицинских учреждений.
Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.
ИСТОЧНИК KP.RU