Президент о запрете ВАДА: Это политическое решение
Президент прокомментировал решение ВАДА об отстранении российских спортсменов от участия в мировых соревнованиях, в том числе от Олимпиады. Владимир Путин считает, что это было решением политическим, поскольку РУСАДА сотрудничала на всех этапах расследования данных московской лаборатории с ВАДА. Более того, даже новое руководство российского агентства выбирали по рекомендации Всемирной организации.
- Считаю решение ВАДА не только не справедливым, но и несоответсвующим здравому смыслу и праву. Решения, связанные с допингом приняты на прошлой Олимпиаде. Теперь еще раз. Ни в одной правовой системе не было такого, -сказал глава государства. - Любое наказание должно быть индивидуальным. Если подавляющее большинство спортсменов является чистыми, как можно на них налагать санкции.
Путин привел в пример российских фигуристок, которые делают такие элементы, которые вызывают подозрения у иностранцев в применении допинга. Хотя эти спортсменки еще девочки и ни о каком допинге они не знают.
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ИСТОЧНИК KP.RU