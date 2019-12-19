Президент о запрете ВАДА: Это политическое решение

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-19T12:58:18+03:00

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Президент прокомментировал решение ВАДА об отстранении российских спортсменов от участия в мировых соревнованиях, в том числе от Олимпиады. Владимир Путин считает, что это было решением политическим, поскольку РУСАДА сотрудничала на всех этапах расследования данных московской лаборатории с ВАДА. Более того, даже новое руководство российского агентства выбирали по рекомендации Всемирной организации.

- Считаю решение ВАДА не только не справедливым, но и несоответсвующим здравому смыслу и праву. Решения, связанные с допингом приняты на прошлой Олимпиаде. Теперь еще раз. Ни в одной правовой системе не было такого, -сказал глава государства. - Любое наказание должно быть индивидуальным. Если подавляющее большинство спортсменов является чистыми, как можно на них налагать санкции.

Путин привел в пример российских фигуристок, которые делают такие элементы, которые вызывают подозрения у иностранцев в применении допинга. Хотя эти спортсменки еще девочки и ни о каком допинге они не знают.

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ИСТОЧНИК KP.RU