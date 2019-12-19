2019-12-19T13:00:14+03:00
Политика

"Язык не поворачивается": Путин не стал давать характеристику Зеленскому

При этом он добавил, что заурядные люди не становятся президентами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Путин на большой пресс-конференцииПутин на большой пресс-конференцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин не стал давать характеристику своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но подчеркнул, что заурядные люди не занимают столь высокие должности. Фраза прозвучала в четверг, 19 декабря, на большой пресс-конференции.

"Считаю некорректным давать характеристики коллегам. Как действующим, так и бывшим. Давайте давать характеристики историческим людям. А по действующим - язык не поворачивается. Если люди попадают на такие места - они прошли некий отбор, они незаурядные", - сказал глава государства.

При этом он заявил, что его насторожило предложение Зеленского о пересмотре минских соглашений, поскольку тогда конфликт в Донбассе может зайти в "полный тупик".

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Встреча в "нормандском формате" в апреле станет актуальной лишь в том случае, если будут происходить позитивные изменения, а они, по словам Путина, есть. Так, например, был продлен закон об особом статусе Донбасса, произведен отвод войск из нескольких ключевых точек, сократилось количество обстрелов. Но для полного разрешения ситуации еще многое предстоит сделать.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.

Владимир Путин о Зеленском.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин считает, что пересматривать нацпроекты не нужно
Путин шуткой ответил украинскому журналисту на угрозу ввести танки Украины на Кубани
Симоньян попросила президента Эстонии не допускать ареста журналистов Sputnik
Путин считает процедуру импичмента против Трампа концом его правления
Путин назвал целесообразным строительство дороги между Чечней и Грузией
Путин считает, что Ленин был революционером, а не государственным деятелем
Путин: численность населения на Дальнем Востоке стремительно сокращается
Рейтинг Зеленского вновь начал расти
Путин: Украина сама признала, что ЛНР и ДНР существуют
"Язык не поворачивается": Путин не стал давать характеристику Зеленскому
В Жуковском экстренно сел самолет с отказавшим двигателем
Президент о запрете ВАДА: Это политическое решение
В Подмосковье женщина погибла при падении дерева
Путин рассказал, как можно повысить зарплаты медицинским работникам
«Страной года» года по версии The Economist стал Узбекистан
Путин призвал сделать "прозрачным" процесс вывоза и переработки мусора
Президент пошутил про перелеты на Камчатку: Я попадаю в категорию льготников
Путин: "Темпы роста температур в России в 2,5 раза выше, чем в среднем в мире"
Минспорта не признало танцы у шеста спортом
На столе Владимира Путина на Большой пресс-конференции суфлера нет
Сенатор объяснил, как новый статус навредит Трампу на выборах
Суд в Киеве обязал СБУ начать уголовное дело против Зеленского и правительства из-за закона о земле
Началась большая конференция Владимира Путина
Валенки и портрет на платке: Как журналисты подготовились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 году
В журнале Financial Times назвали Человеком года гендиректора Microsoft