"Язык не поворачивается": Путин не стал давать характеристику Зеленскому

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-19T13:00:14+03:00

При этом он добавил, что заурядные люди не становятся президентами

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Президент России Владимир Путин не стал давать характеристику своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но подчеркнул, что заурядные люди не занимают столь высокие должности. Фраза прозвучала в четверг, 19 декабря, на большой пресс-конференции.

"Считаю некорректным давать характеристики коллегам. Как действующим, так и бывшим. Давайте давать характеристики историческим людям. А по действующим - язык не поворачивается. Если люди попадают на такие места - они прошли некий отбор, они незаурядные", - сказал глава государства.

При этом он заявил, что его насторожило предложение Зеленского о пересмотре минских соглашений, поскольку тогда конфликт в Донбассе может зайти в "полный тупик".

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Встреча в "нормандском формате" в апреле станет актуальной лишь в том случае, если будут происходить позитивные изменения, а они, по словам Путина, есть. Так, например, был продлен закон об особом статусе Донбасса, произведен отвод войск из нескольких ключевых точек, сократилось количество обстрелов. Но для полного разрешения ситуации еще многое предстоит сделать.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750566" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин о Зеленском.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU