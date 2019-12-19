Путин считает, что Ленин был революционером, а не государственным деятелем

СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-19T13:16:57+03:00

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Владимир Путин ответил на вопрос, нужно ли выносить тело Владимира Ильича Ленина из Мавзолея. Споры на эту тему идут долгие годы. Президент сказал, что относит себя к тем, кто считает – все нужно оставить, как есть. Ведь для многих москвичей и жителей страны Мавзолей - важная для людей память, место, с которым связаны моменты жизни. «Надо просто идти вперед», считает глава государства.

- Ленин был не государственным деятелем, а революционером. Он создал в стране не федерацию, а конфедерацию с правом выхода этноса из государства. Но территории были поделены некорректно и это чувствуется до сих пор. Сталин был против такого устройства, но в конечном итоге принял его.

Также президент рассказал о гибели Кадырова старшего. Путин считает, что он погиб "от рук террористов и за Россию".

-Я, кстати, был на стадионе "Динамо" в Грозном, когда Кадырова старшего взорвали, в 15 метрах от ВИП трибуны стоял.

ИСТОЧНИК KP.RU