Симоньян попросила президента Эстонии не допускать ареста журналистов Sputnik

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-19T13:25:34+03:00

Сотрудникам Sputnik Эстония пришли письма с угрозами об уголовном преследовании, если те не уволятся до 1 января. / Фото: Russia Today

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Маргарита симоньян, главный редактор телеканала RT, обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд с просьбой не допускать ареста журналистов издания Sputnik в Эстонии.

- Уважаемая госпожа президент Керсти Кальюлайд. Я не знаю, в курсе ли Вы действий силовых структур Вашей страны, которые угрожают журналистам, своим гражданам, уголовным преследованием за то, что они делают свою работу, - опубликовала в своём написала Telegram-канале Маргарита Симоньян на русском и эстонском языках.

Главный редактор RT также напомнила об ультиматуме, перед которым поставили 30 журналистов: уволиться из Sputnik до 1 января или готовиться к тюрьме.

- Мне, честно говоря, сложно представить себе, что в Эстонии в нарушение всех мыслимых прав и свобод готовы отправить в тюрьму 30 журналистов. Но, к сожалению, меня, как главного редактора «России сегодня» жизнь заставляет воспринимать эту угрозу серьёзно, — добавила Симоньян.

Напомним, что ранее стало известно, о письмах с угрозами, поступившими сотрудникам Sputnik Эстония от эстонских правоохранительных служб. В посланиях говорилось о возможном уголовном преследовании, в случае если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU