Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине
Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа. Расследование длилось почти полгода, после чего власти страны объявили о выдворении из Берлина российского посла. Такие действия объяснили тем, что Россия якобы мало сотрудничала в расследовании. Этот вопрос обсуждали Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в Париже до саммита в нормандском формате.
- Официального запроса не было. Еще раз напомню, то что сказал в Париже. Это был кровавый убийца. Он только на Кавказе уничтожил 98 человек. При гораздо меньшем количестве убитых в странах Европы объявляют траур. Он участвовал в подготовке терактов в московском метро. И такой человек спокойно разгуливает по Берлину. Только представьте!
Главное, считает президент, сотрудничество по этому уголовному делу должно быть полновесным.
- Это дорога в обе стороны. Надо наладить совместную работу, - уверен Владимир Путин.
Владимир Путин об убийстве гражданина Грузии на территории Германии.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019
ИСТОЧНИК KP.RU