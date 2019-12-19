2019-12-19T14:51:30+03:00
Общество

Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Из-за этого происшествия из Германии выслали российского посла
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент ответил на вопрос об убийстве террориста в БерлинеПрезидент ответил на вопрос об убийстве террориста в БерлинеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа. Расследование длилось почти полгода, после чего власти страны объявили о выдворении из Берлина российского посла. Такие действия объяснили тем, что Россия якобы мало сотрудничала в расследовании. Этот вопрос обсуждали Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в Париже до саммита в нормандском формате.

- Официального запроса не было. Еще раз напомню, то что сказал в Париже. Это был кровавый убийца. Он только на Кавказе уничтожил 98 человек. При гораздо меньшем количестве убитых в странах Европы объявляют траур. Он участвовал в подготовке терактов в московском метро. И такой человек спокойно разгуливает по Берлину. Только представьте!

Главное, считает президент, сотрудничество по этому уголовному делу должно быть полновесным.

- Это дорога в обе стороны. Надо наладить совместную работу, - уверен Владимир Путин.

Владимир Путин об убийстве гражданина Грузии на территории Германии.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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