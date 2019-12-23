2019-12-23T06:07:25+03:00
Политика

В Минобороны произошли серьезные кадровые изменения

Приказ был подписан несколько дней назад
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Минобороны произошли серьезные кадровые измененияВ Минобороны произошли серьезные кадровые измененияФото: Александр ГЛУЗ
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В Минобороны прошли серьезные кадровые изменения. Несколько дней назад в военном ведомстве был подписан соответствующий приказ. Сейчас офицеры принимают дела, после начнут приступать к исполнению своих служебных обязанностей.

Как пишут "Известия", ссылаясь на собственные источники, неожиданным стало продвижение по карьерной лестнице главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского. Его назначили на должность руководителя инновационного технополиса «Эра». Это один из самых амбициозных проектов министерства, в задачи которого входит - совершить прорыв в области инновационных технологий. Например, в области искусственного интеллекта и робототехники.

У ВМФ также появился новый начальник Главного штаба и заместитель главнокомандующего. Ими станут адмирал Александр Витко, командовавший в 2014 году Черноморским флотом, и вице-адмирал Владимир Касатонов.

Отмечается, что последние несколько лет прослеживается тенденция: назначать на ключевые должности офицеров, у которых за плечами есть реальный боевой опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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