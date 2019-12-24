2019-12-24T08:22:14+03:00
Общество

"Испытывали двигатель": Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае

На текущий момент информации о состоянии пилота нет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
"Испытывали двигатель": Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае"Испытывали двигатель": Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском краеФото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

Представитель правительства Хабаровского края рассказал, что истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре во время испытания двигателя.

- Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставил на завод, - отмечается в сообщении.

На данный момент информации о состоянии пилота нет.

Также уточняется, что основными версиями крушения являются неисправность и ошибка пилотирования, пишет "РИА-Новости".

- Основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае: неисправность и ошибка пилотирования,- уточняется в официальном источнике.

Специалисты уже начали поиски черных ящиков истребителя.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько часов назад стало известно о том, что в Хабаровском крае истребитель Су-57 упал в тайгу во время испытательного полета. Пилот увел машину от населенных пунктов и катапультировался, сам он жив и здоров, в каком состоянии борт на данный момент не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Финал трилогии «Звездных войн» не оправдал ожидания киноиндустрии
Актриса Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии
Картине, которую повредил вандал в Третьяковке, могут поменять холст
Демократы готовятся предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Испытывали двигатель": Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
"Вплоть до летального исхода": В Роспотребнадзоре рассказали о передающемся от собак опасном заболевании
Аналитики назвали страны, стоимость перелета в которые снизится в 2020 году
"Прогноз "неблагодарный": В Гидрометцентре рассказали, стоит ли ждать снега в новогоднюю ночь
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50
С января 2020 года изменятся правила проведения экзамена на водительские права
Сирийская армия продолжает наступление в Идлибе
Перед Новым годом в России водка и вина подорожали, а коньяк чуть-чуть подешевел
Рост цен на бензин в России в этом году стал самым низким за 11 лет
Китай обвинил Канаду в «мегафонной дипломатии»
США одобрили приговоры, вынесенные в Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Хашукджи
В Германии ожидают, что «Северный поток – 2» будет достроен в 2020 году
Посольство России в Лондоне назвало слова Джонсона о российских самолетах «недобросовестной манипуляцией»