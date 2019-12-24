"Испытывали двигатель": Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:46 2019-12-24T08:22:14+03:00

На текущий момент информации о состоянии пилота нет

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Представитель правительства Хабаровского края рассказал, что истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре во время испытания двигателя.

- Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставил на завод, - отмечается в сообщении.

На данный момент информации о состоянии пилота нет.

Также уточняется, что основными версиями крушения являются неисправность и ошибка пилотирования, пишет "РИА-Новости".

- Основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае: неисправность и ошибка пилотирования,- уточняется в официальном источнике.

Специалисты уже начали поиски черных ящиков истребителя.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько часов назад стало известно о том, что в Хабаровском крае истребитель Су-57 упал в тайгу во время испытательного полета. Пилот увел машину от населенных пунктов и катапультировался, сам он жив и здоров, в каком состоянии борт на данный момент не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU