"Испытывали двигатель": Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
Представитель правительства Хабаровского края рассказал, что истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре во время испытания двигателя.
- Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставил на завод, - отмечается в сообщении.
На данный момент информации о состоянии пилота нет.
Также уточняется, что основными версиями крушения являются неисправность и ошибка пилотирования, пишет "РИА-Новости".
- Основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае: неисправность и ошибка пилотирования,- уточняется в официальном источнике.
Специалисты уже начали поиски черных ящиков истребителя.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько часов назад стало известно о том, что в Хабаровском крае истребитель Су-57 упал в тайгу во время испытательного полета. Пилот увел машину от населенных пунктов и катапультировался, сам он жив и здоров, в каком состоянии борт на данный момент не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU