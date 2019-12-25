Прокуратура Украины возбудила дело после прибытия поезда в Крым по Керченскому мосту

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-25T12:42:59+03:00

Россию обвинили в "пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права"

Изменить размер текста: A A

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту "незаконного" пересечения государственной границы пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь.

Речь идет о составе, который первым опробовал железнодорожную часть Керченского моста. Сайт kp.ru писал, что торжественное открытие состоялось в понедельник, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин лично посетил полуостров на поезде.

Согласно данным пресс-службы прокуратуры Автономной Республики Крым, ведомости о начале уголовного производства были внесены в Единый реестр досудебных расследований в среду, 25 декабря, в связи с обращением представительства президента Украины. Дело возбуждено по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734271" frameborder="0"></iframe> Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU