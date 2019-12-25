2019-12-25T12:42:59+03:00
Политика

Прокуратура Украины возбудила дело после прибытия поезда в Крым по Керченскому мосту

Россию обвинили в "пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту "незаконного" пересечения государственной границы пассажирским поездом Санкт-ПетербургСимферополь.

Речь идет о составе, который первым опробовал железнодорожную часть Керченского моста. Сайт kp.ru писал, что торжественное открытие состоялось в понедельник, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин лично посетил полуостров на поезде.

Согласно данным пресс-службы прокуратуры Автономной Республики Крым, ведомости о начале уголовного производства были внесены в Единый реестр досудебных расследований в среду, 25 декабря, в связи с обращением представительства президента Украины. Дело возбуждено по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу".

Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24