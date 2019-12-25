Прокуратура Украины возбудила дело после прибытия поезда в Крым по Керченскому мосту
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту "незаконного" пересечения государственной границы пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь.
Речь идет о составе, который первым опробовал железнодорожную часть Керченского моста. Сайт kp.ru писал, что торжественное открытие состоялось в понедельник, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин лично посетил полуостров на поезде.
Согласно данным пресс-службы прокуратуры Автономной Республики Крым, ведомости о начале уголовного производства были внесены в Единый реестр досудебных расследований в среду, 25 декабря, в связи с обращением представительства президента Украины. Дело возбуждено по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу".
Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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