2019-12-25T13:58:38+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о расхождении во мнениях

Президент Белоруссии ранее заявил, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев не имеют единой позиции по вопросу отношений Минска и Москвы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Кремле не видят подтверждений слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что позиции российского главы Владимира Путина и премьера-министра Дмитрий Медведева по вопросу взаимоотношений Минска и Москвы сильно расходятся. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства", - сказал представитель администрации.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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