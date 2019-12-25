В Госдуме прокомментировали возможность внедрения системы распознавания лиц на ЕГЭ

СЕГОДНЯ 17:46 2019-12-25T17:46:29+03:00

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил возможность установления системы распознавания лиц во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Эксперт отметил необходимость проведения правовой экспертизы.

«Технически такая возможность есть, но нужно проводить правовую экспертизу, тем более что речь идет о детях… Если это с юридической точки зрения на основании действующего законодательства никак не ущемляет права (учеников. — прим. ред.), не разглашает информацию, не подлежащую разглашению, то (следует оценить. — прим. Ред.) насколько это дорого и насколько это актуально», — цитирует депутата RT.

По мнению эксперта, чтобы принять окончательное решение по внедрению новой системы, необходимо сопоставить стоимость нововведения и его актуальность.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили о планах по внедрению системы распознавания лиц во время проведения ЕГЭ в регионах. Инициатива возникла, чтобы исключить подмену учеников во время сдачи экзаменов. Нововведение может начать действовать уже в 2020 году, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU