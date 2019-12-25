Перевозку красной икры в самолетах планируют ограничить в 2020 году

СЕГОДНЯ 21:10 2019-12-25T21:10:51+03:00

Руководитель Росрыболовства рассказал, что будет скорректирован объем икры, который можно провозить без сопроводительных документов

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Решение об ограничении объема красной икры, который граждане могут провозить в самолете без сопроводительных документов, может быт принято в следующем году. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Работает рабочая группа из представителей Россельхознадзора и Росрыболовства. Обсуждаются, в том числе, и объемы - они могут быть скорректированы, может быть, даже в меньшую сторону (…) Я думаю, что в 2020 году мы такое решение уже готовы будем принять», - сказал руководитель ведомства.

Самыми важными вопросами для рассмотрения рабочей группой Шестяков назвал получение ветсертификата, подтверждающего законность вылова.

На госкомиссии в сентябре этого года глава Росрыболовства предложил ограничить провоз красной икры без сопроводительных документов. Тогда Шестяков рассказал о практике использования багажных мест в самолетах для перевозки партий лососевой икры весом более 25 килограмм вместо положенных 5 килограмм. По его словам, таким образом можно реализовать свыше 200 тонн браконьерской продукции.

Напомним, в августе в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажира, который пытался провезти 38 килограммов красной икры. Мужчина расфасовал ее в пять брикетов из пенопласта, после чего сложил в чемодан.

ИСТОЧНИК KP.RU