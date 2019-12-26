В МИД РФ предупредили россиян о сбоях в работе транспорта во Франции
Министерство иностранных дел России предупредило россиян о митингах во Франции 28 декабря. По словам ведомства, в связи с этим ожидаются серьезные сбои в работе транспорта.
- Франция – 28 декабря в Париже продолжатся манифестации противников проекта пенсионной реформы; повышенные меры безопасности, - отмечают в МИД РФ.
Также в ведомстве предупредили, что во Вьетнаме 29-30 декабря тайфун "Фанфон" достигнет центральных провинций страны. В связи с этим ожидаются проливные дожди, сильные порывы ветра, возможны сбои в авиасообщении, отмечается на сайте МИД РФ.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МИД РФ предупредили россиян об эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи. По сообщениям ведомства, заболели 5 тысяч человек, 21 погиб. Остров, по информации ведомства, является популярным среди туристов курортом.
ИСТОЧНИК KP.RU