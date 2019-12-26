Орешкин назвал американские санкции «серьезной проблемой» для всего мира

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-26T14:28:49+03:00

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Экстратерриториальные санкции США являются проблемой для многих стран мира. Такое мнение выразил министр экономического развития России Максим Орешкин в ответ на вопрос о реализации проекта «Северный поток — 2».

«Я бы хотел привлечь ваше внимание к проблеме экстратерриториальных санкций со стороны США. Это серьезная проблема для всего мира; так считаем не только мы, но и европейцы. Например, недавно в рамках российско-французской межправительственной комиссии мы обсудили этот вопрос с министром экономики и финансов Бруно Ле Мэром», — цитирует Орешкина RT.

По словам министра, Ле Мэр также назвал действия США «неприемлемыми». В связи с этим Орешкин добавил, что ситуацию необходимо будет обсуждать более детально.

Также министр добавил, что санкции привели к тому, что темпы глобального экономического роста в 2019 году снизились до минимума с 2009 года.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен независимо от санкций. Так он прокомментировал новость о том, что швейцарский трубоукладчик Allseas временно приостановил работу над газопроводом, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU