Пробежка, тренировка и молебен Илье Муромцу: "Сорок Сороков" проведёт духовно-спортивную акцию 1 января

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-26T18:09:06+03:00

"Муромская дорожка" пройдёт с известными спортсменами в России, СНГ и Западной Европе

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1 января 2020 года движение "Сорок Сороков" вместе с Патриаршей комиссией по вопросам физической культуры и спорта проведёт традиционную духовно-спортивную международную акцию "Муромская дорожка". Более, чем в 60 городах России, СНГ и Западной Европы пройдут открытые тренировки и пробежки с известными спортсменами.

В 2020 году акция станет шестой по счёту. Во многих регионах в акции примут участие священники Русской православной церкви. Проект был создан в качестве народного спортивного праздника, а дата выбрана по Дню преподобного Ильи Муромца.

В Москве участники "Муромской дорожки" встречаются в 13:00 около Восточной трибуны школы бокса "Торпедо", расположенной в д. 4 на Восточной улице. Позже мероприятие продолжится молебном в Храме Рождества Богородицы в Старом Симонове.

ИСТОЧНИК KP.RU