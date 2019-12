Умер композитор Джерри Херман, автор мюзикла "Hello, Dolly!"

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-27T13:52:26+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На вручении премии Кеннеди-центра слева направо: Мерл Хаггард, Билл Т. Джонс, сэр Пол Маккартни, Джерри Херман и Опра Уинфри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский композитор и поэт, создатель бродвейских мюзиклов Джерри Херман (Jerry Herman) умер в Майами на 89 году жизни. О смерти Хермана агентству Associated Press сообщила крестница композитора.

Автор таких популярных постановок, как "Hello, Dolly!" и "Клетка для чудаков" получил за эти мюзиклы две главные театральные премии США "Тони". Мюзикл "Hello, Dolly!" выдержал более двух тысяч различных постановок по всему миру и по праву занял свое важное место в истории музыки. А за заглавную песню к "Hello, Dolly!" её создатель был отмечен премией "Грэмми". В исполнении легендарного Луи Армстронга эта песня сместила в американском хит-параде самих "Битлз".

Джерри Херман также имеет свою звезду на Голливудской Аллее славы, его имя внесено в список Зала славы композиторов.

Известно, что Джерри Херман с 1985 года боролся с ВИЧ, он стал одним из первых известных людей, которые своим примером доказывали, что с этим неизлечимым заболеванием можно жить действительно долгое время при правильном лечении.

Луи Армстронг исполняет хит Джерри Хермана "Hello, Dolly!".

