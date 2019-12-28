В Ямале на нефтегазовом месторождении после хлопка газа произошел пожар

СЕГОДНЯ 02:44 2019-12-28T03:08:07+03:00

На месторождении "Новатэка" на Ямале после хлопка газа произошел пожар Фото: REUTERS

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При пожаре на нефтегазовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе два человека погибли, и один пострадал. Вероятной причиной возгорания стал взрыв газовоздушной смеси. Огонь также повредил три автомобиля.

- По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. С пожаром справились своими силами ведомственной службы. С города спасателей не вызывали. Погибли два человек, еще один получил ожоги, - сообщил источник "КП".

Известно, что инцидент произошел на Восточно-Таркосалинском месторождении в Пуровском районе около 22:30 вечера по местному времени.

По предварительным данным, в списке погибших: Ахмадуллин Расим Рафикович, ему было 30 лет и Барсук Виталий Викторович, которому недавно исполнилось 35 лет. Оба были помощниками бурильщика.

При ЧП пострадал 40-летний работник предприятия Волков Вадим Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU