В Ямале на нефтегазовом месторождении после хлопка газа произошел пожар
При пожаре на нефтегазовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе два человека погибли, и один пострадал. Вероятной причиной возгорания стал взрыв газовоздушной смеси. Огонь также повредил три автомобиля.
- По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. С пожаром справились своими силами ведомственной службы. С города спасателей не вызывали. Погибли два человек, еще один получил ожоги, - сообщил источник "КП".
Известно, что инцидент произошел на Восточно-Таркосалинском месторождении в Пуровском районе около 22:30 вечера по местному времени.
По предварительным данным, в списке погибших: Ахмадуллин Расим Рафикович, ему было 30 лет и Барсук Виталий Викторович, которому недавно исполнилось 35 лет. Оба были помощниками бурильщика.
При ЧП пострадал 40-летний работник предприятия Волков Вадим Александрович.
ИСТОЧНИК KP.RU