Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

СЕГОДНЯ 04:47 2019-12-28T04:47:01+03:00

Это решение было принято, невзирая на противодействие со стороны США

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Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, которая была предложена Россией. Перевес голосов был ощутимый.

Как пишет РИА Новости, поддержали инициативу 79 стран, против высказались 60, еще 30 решили воздержаться. Отмечается, что США были в числе государств, которые голосовали против.

По данным издания, в ходе заседания Генассамблеи представитель американской миссии Черит Норман Шале выступила с заявлением о негативном влиянии резолюции. Он сказала, что российская резолюция "подорвет международное сотрудничество в деле борьбы с киберпреступлениями, в то время как требуется усиленное сотрудничество".

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин подчеркнул, что в 2020 году пройдет первая организационная сессия, в которой смогут принять участие максимальное количество стран.

- В ходе этой сессии будут согласованы модальность и план дальнейших действий комитета. Резолюцией прямо предусматривается, что будущий спецкомитет должен принимать во внимание результаты работы венской группы экспертов по киберпреступности, доклад которой мы ожидаем в следующем году, - сказал политик.

ИСТОЧНИК KP.RU