2019-12-28T23:53:45+03:00
Политика

В Госдуме отреагировали на заявление Украины о "Северном потоке-2"

Слова главы МИД незалежной назвали глупостью
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Госдуме отреагировали на заявление Украины о "Северном потоке-2"В Госдуме отреагировали на заявление Украины о "Северном потоке-2"Фото: REUTERS
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Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о зависимости Германии и Франции от России из-за "Северного потока - 2". По его словам, заявление политика глупость. Парламентарий подчеркнул, что никогда не было перебоев в поставках газа из РФ в Европу.

- Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости. Это неактуально, об этом говорилось десятки раз и никогда не подтверждалось, - цитирует ФАН слова парламентария.

Афанасьев также сказал, что российский газ имеет очевидные рыночные преимущества и дал совет Киеву. Он рекомендовал беспокоиться о жителях Украины, а не о европейцах.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее о высказывании Пристайко. Он предостерегал Францию и Германию, что трубопроводы Балтийского моря якобы "сразу опустеют", если Россия решит не поставлять в Европу голубое топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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