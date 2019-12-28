В Госдуме отреагировали на заявление Украины о "Северном потоке-2"
Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о зависимости Германии и Франции от России из-за "Северного потока - 2". По его словам, заявление политика глупость. Парламентарий подчеркнул, что никогда не было перебоев в поставках газа из РФ в Европу.
- Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости. Это неактуально, об этом говорилось десятки раз и никогда не подтверждалось, - цитирует ФАН слова парламентария.
Афанасьев также сказал, что российский газ имеет очевидные рыночные преимущества и дал совет Киеву. Он рекомендовал беспокоиться о жителях Украины, а не о европейцах.
Напомним, сайт kp.ru писал ранее о высказывании Пристайко. Он предостерегал Францию и Германию, что трубопроводы Балтийского моря якобы "сразу опустеют", если Россия решит не поставлять в Европу голубое топливо.
ИСТОЧНИК KP.RU
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