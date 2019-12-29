Путин утвердил механизмы расселения аварийных домов

СЕГОДНЯ 00:11 2019-12-29T00:11:20+03:00

Органы местного самоуправления не смогут признавать дома аварийными, если в них есть квартиры, находящиеся в федеральной или региональной собственности

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Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении порядка расселения аварийных домов, предусматривающий привлечение средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. У федеральных органов власти и местного самоуправления стало больше полномочий.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, теперь они смогут признавать многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. В действующей редакции Жилищного кодекса прописано, что органы госвласти могут признавать жилые помещения муниципального и частного жилищного фонда непригодными для проживания.

Однако органы местного самоуправления не смогут признавать аварийными дома в которых есть квартиры, находящиеся в федеральной или региональной собственности. Региональные власти праве устанавливать дополнительные меры поддержки собственникам квартир в аварийных домах, если у них нет другого пригодного жилья.

Россияне, чье жилье признали непригодным, могут получить временные квартиры из маневренного фонда на два года. За это время власти обязаны предоставить новое жилье или выплатить компенсацию на приобретение новых квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU