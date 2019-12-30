В Псковской области автобус съехал в кювет, пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 06:29 2019-12-30T07:12:02+03:00

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В ночь на понедельник, 30 декабря, в Псковской области произошла авария, в результате которой пострадали шесть человек. На трассе «Санкт-Петебург – Невель» возле расположенной под Псковом деревни Подборовье съехал в кювет междугородний автобус, в котором в тот момент находилось полсотни пассажиров. К счастью, никто не погиб.

«ДТП произошло сегодня в 02:50 по московскому времени в Псковском районе на «Санкт-Петебург – Невель» около деревни Подборовье. Автобус «Неоплан» съехал в кювет, в салоне находилось 50 пассажиров, из них пострадало шесть, они госпитализированы», - рассказали ТАСС в пресс-службе областного главка МВД России.

Между тем, источник kp.ru уточнил, что всего травмы получили 16 человек, у большинства - незначительные повреждения: ушибы, легкие травмы, им помощь была оказана на месте.

Представитель ведомства добавила, что жертв нет, а на месте происшествия «работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка». Причины аварии устанавливаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 декабря подобное ДТП случилось в Красноярском крае, где тоже слетел в кювет автобус с пассажирами, тогда пострадали десять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU