Меркель поздравила немцев с наступающим Новым годом

СЕГОДНЯ 03:31 2019-12-31T03:46:04+03:00

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В последнюю ночь уходящего года, 31 декабря, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с новогодним обращением к согражданам. Поздравляя немцев с наступающим Новым годом, она коснулась многих актуальных для страны тем – в частности, сотрудничества с Китаем и Африкой, проблем миграции и ситуации в экономике, затронула вопросы безопасности и экологии.

В частности, глава правительства ФРГ заявила, что «голос Европы должен громче звучать в мире», поскольку успех страны зависит от успехов Евросоюза. По ее словам, Германии будет хорошо «только если Европе тоже будет хорошо».

«Потому что только в сообществе ЕС мы можем отстаивать наши ценности и интересы и обеспечивать мир, свободу и процветание. Голос Европы должен громче звучать в мире», - пояснила она.

Кроме того, канцлер убеждена, что безопасность и процветание Германии «в значительной степени зависят от того, будет ли безопасно у наших соседей и улучшится ли экономика», а это возможно, «если мы политическими решениями прекратим войны». Когда «у людей появится шанс на мирную и безопасную жизнь, число беженцев и мигрантов уменьшится».

«Впереди новое десятилетие, 20-е годы могут быть хорошими годами. Давайте еще раз удивим себя тем, что мы можем сделать. Изменения в лучшую сторону возможны, если мы решительно открыты новому. В этом смысле я желаю вам и вашим семьям здорового, счастливого и благословенного нового 2020 года», - приводит слова Меркель РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU