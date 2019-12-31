2019-12-31T20:02:51+03:00
В мире

Суд арестовал счета богатейшей женщины Африки

Дочь экс-президента Анголы обвиняется в коррупционном преступлении
Ася КУЗНЕЦОВА
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Изабель душ Сантуш обладает состоянием в $2,3 млрд.Изабель душ Сантуш обладает состоянием в $2,3 млрд.Фото: EAST NEWS
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Суд наложил арест на активы и банковские счета дочери бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. 46-летняя Изабель душ Сантуш обладает состоянием в $2,3 млрд.

В ходе антикоррупционного расследования арестованы доли Изабель душ Сантуш в банке Fomento Angola и телекоммуникационной компании Unitel, сообщает BBC News.

Администрация действующего президента Жуана Лоренсу выступает за возврашение $1 млрд, которые, по их мнению, дочь бывшего главы страны завладела незаконно. Обвиняемая отрицает свою вину.

Ранее журнал Forbes публиковал рейтинг, в котором душ Сантуш заняла восьмое место среди миллиардеров и первое среди самых богатых женщин Африки. Жозе Эдуарду душ Сантуш занимал должность президента Анголы с 1979 по 2017 год.

Сайт kp.ru писал об уголовном деле, заведённом на дочь президента Узбекистана Гульнару Каримову. По данным Генпрокуратуры, она с сообщниками создали преступную группу, которая в 2011-2013 годах приобретала государственные активы по искусственно заниженным ценам, занималась шантажом, вымогательствами и фальсификацией документов. По оценкам ведомства, действия этой группы нанесли ущерб государству в сотни миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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