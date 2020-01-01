2020-01-01T15:14:35+03:00
Происшествия

В Московской области умер годовалый ребенок, выпив обезжириватель из детской бутылочки

Мальчик был у бабушки, пока родители ушли в гости
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пенсионерка рассказала полицейским, что внук выпил средство для уборки кухниПенсионерка рассказала полицейским, что внук выпил средство для уборки кухниФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Пушкинском районе Московской области бабушка не уследила за 1,4-летним ребенком, который отравился средством для уборки кухни. Как сообщил источник kp.ru, мальчика оставили у пенсионерки родители 28 декабря, сами отправились в гости. В квартире кроме 67-летней женщины был дядя ребенка. Они вдвоем присматривали за мальчиком, но не заметили, как он зашел на кухню и достал из шкафа бутылку из под детской питьевой воды. В емкости пенсионерка хранила обезжириватель.

Как только взрослые увидели, что мальчик выпил средство и ему стало плохо, вызвали «скорую».

- Ребенка увезли в больницу, где он 28 декабря скончался, - сообщил источник kp.ru.

Известно, что семья, где произошла трагедия, полная, на учете в органах ПДН не состояла. Мама мальчика - безработная, отец работает в архитектурно-проектной организации. По факту гибели несовершеннолетнего проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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