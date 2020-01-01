В Московской области умер годовалый ребенок, выпив обезжириватель из детской бутылочки
В Пушкинском районе Московской области бабушка не уследила за 1,4-летним ребенком, который отравился средством для уборки кухни. Как сообщил источник kp.ru, мальчика оставили у пенсионерки родители 28 декабря, сами отправились в гости. В квартире кроме 67-летней женщины был дядя ребенка. Они вдвоем присматривали за мальчиком, но не заметили, как он зашел на кухню и достал из шкафа бутылку из под детской питьевой воды. В емкости пенсионерка хранила обезжириватель.
Как только взрослые увидели, что мальчик выпил средство и ему стало плохо, вызвали «скорую».
- Ребенка увезли в больницу, где он 28 декабря скончался, - сообщил источник kp.ru.
Известно, что семья, где произошла трагедия, полная, на учете в органах ПДН не состояла. Мама мальчика - безработная, отец работает в архитектурно-проектной организации. По факту гибели несовершеннолетнего проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU