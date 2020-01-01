2020-01-01T15:52:49+03:00
Спорт

В ВАДА внесли изменения в список запрещенных веществ

Спортсмен может подать запрос на использование некоторых препаратов из этого списка во внесоревновательный период
Юлия САЛЬНИКОВА
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Изменился список запрещенных для спортсменов веществИзменился список запрещенных для спортсменов веществФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) внесли изменения в список запрещенных к употреблению спортсменов веществ. С 1 января 2020 года утвержденный перечень препаратов вступил в силу. В основном изменения означали добавление новых пунктов в перечень запрещенных веществ. Как сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, запрет введен на использование октодрина, обычно это вещество находится в биологических добавках.

В документе сказано, что все природные и синтетические каннабиноиды запрещены. Одно вещество выбыло из списка - специалисты агенства пришли к выводу, что аргон никак не влияет на улучшение физических возможностей спортсменов.

Еще одно изменение касается запросов в ВАДА на употребление препаратов спортсменами по медицинским показаниям:

- Теперь спортсмен может подать ретроактивный запрос на терапевтическое использование, если он использовал во внесоревновательный период по терапевтическим причинам субстанцию, которая запрещена только в соревновательный период, - объяснила эксперт.

Напомним, по результатам проверки данных Московской лаборатории в ВАДА приняли решение об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Выступать на Олимпиаде атлетам разрешено под "нейтральным флагом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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